112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #8957





(Пользователи) Сообщений: 7812

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:45 Что то на Али смотрю, цены даже со скидками дороже чем в магазинах, на электронику.

На тряпки еще не пойму,