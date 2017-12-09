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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1441
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 09.12.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
посмотрел на сушки присыпанные снегом и вот навеяло :-)

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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 7812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.12.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то на Али смотрю, цены даже со скидками дороже чем в магазинах, на электронику.
На тряпки еще не пойму,
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