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§ NG.kz
Умер артист театра и кино Леонид Броневой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30720
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В субботу в возрасте 88 лет умер актер театра и кино, Народный артист СССР Леонид Броневой. Об этом сообщили в московском театре «Ленком».
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§ сайлау курманов
Re: Умер артист театра и кино Леонид Броневой
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2448
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.12.17 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уходит поколение воспитанных по советским лекалам, настолько простых и скромных и столько же гениальных и замечательных людей, по настоящему стало грустно . А вот когда прочитал, что Борисовна не будет участвовать в новогодних передачах стало немного легче, надо уметь вовремя уходить , чтоб люди действительно сожалели об этом
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§ 112
Re: Умер артист театра и кино Леонид Броневой
112


(Пользователи)
Сообщений: 7812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.12.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно"..
Актуально и сегодня..
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§ 112
Re: Умер артист театра и кино Леонид Броневой
112


(Пользователи)
Сообщений: 7812
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.12.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
-А вас я попрошу остаться..
Оказывается его фраза..
- Не так сели", уже наверно не его..
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§ Алиса
Re: Умер артист театра и кино Леонид Броневой
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3855
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.12.17 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Борисовна не будет ... надо уметь вовремя уходить ,

вы в это верите? Она уже раз "уходила" :-x как-то не вышло - что-то все же тянет ее возвращаться. И боюсь, в большей степени это не "любовь" зрителя, а нечто белее приземленное)))
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