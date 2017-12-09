сайлау курманов Re: Умер артист театра и кино Леонид Броневой #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2448

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:35 уходит поколение воспитанных по советским лекалам, настолько простых и скромных и столько же гениальных и замечательных людей, по настоящему стало грустно . А вот когда прочитал, что Борисовна не будет участвовать в новогодних передачах стало немного легче, надо уметь вовремя уходить , чтоб люди действительно сожалели об этом