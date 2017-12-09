Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9470





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Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:13 Цитата: drakon:





Да с какими еще девочками? Походу пока я к вам не приеду вы и не вспомните как девочек снимать. Сниму вам. Так и быть.

П.с модер если не трудно удалишь потом этот ком в 00.00 ночью. Щас Лиля не дома приедит увидит обидется:)))



[Исправлено: Vital, 09.12.2017 - 16:22]