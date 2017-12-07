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рядовой Райан:
Вы господин хороший, либо в шибко высоких сферах обитаете, либо не владеете информацией. А скорее всего и то, и другое.
Насчет утечек. Утечки природного газа обнаруживаются примерно в половине домов обследованных вашими подчиненными. Преимущественно там, где слишком много (по их мнению) необследованных домовладений. Отключают газ у всего подьезда, из достоверных источников, чисто в воспитательных целях. Чтоб осознавали и уважали.
И кстати, утечка обнаруживается не раньше и не позже, как в момент обследования. Никак не обнаруживается органолептически. И так же бесследно самоликвидируется. Видимо газовые трубы обладают чудесным наносвойствами к самовосстановлению.
Так что не ври...лукавьте. Пишите ответы в газету, у вас это лучше получается, чем комментировать на форуме
Маркс, ты? Много букаф - смысла ноль.