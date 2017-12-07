Цитата: Бывалый:

Пойдет.

В Астане только молодежь, собственно, и ходит в контролерах.

Им походить по району в выходные да вечерком и подработать денежку - самое то.

За выходной день наш контролер обходит примерно 500 квартир, в каждой квартире минимум три счетчика: э/э, ХВС и ГВС.

То есть 1500 приборов учета, по 32 тенге за прибор, 48 тысяч тенге за один выходной день - это по-вашему мало? Да вы там зажрались совсем как я погляжу...

Слушайте, любезный! Ведь, в Астане, также как и в Кустанае? В сутках 24 часа, а в часе 60 минут? Или как-то иначе?

Таким образом, если презреть 8-часовой рабочий день, предположить, что контролер питается от вайфая и зарядки ему хватает на 36 часов. За 10 часов, или 10х60- 600 минут, делим на 500, получаем 1,2 минуты или 72 секунды на квартиру.

Дак этож бре...неправда!!!

И даже, если у вас контролеры обладают способностями Бэтмена и мгновенно телепортируются от счетчика к счетчику, ну...минимум раз в десять времени больше. Ну там здрасьте сказать, зачем пришли...

И таким образом ваш заявленный доход в 48 тыс., превращается...в 4,8 тыс. Максимум! А не минимум.

Да еще с языком на плече и стоптанными ногами, по самые уши.

Я конечно наслышан, что в Астане всякие чудеса происходят, но чтобы вот так запросто, обманывать....удивлен!

Хотя, наверно не только у меня, уже естественная реакция на ваши комментарии? если ваш коммент понимать прямо наоборот противоположно, ето правильно.

А вступать в полемику, чтобы получить от вас нагромождение бездоказательных силлогизмов?

