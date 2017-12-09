Vital:

Отстойный чек. У нас в костанаи. За такие деньги официантки полуголые на стол картоху с мясом подают.

Толеш:

сытой отрыжкой, ковыряясь в зубах и давать советы, оставшимся, когда же я буду так же сидеть как и вы?

