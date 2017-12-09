/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам очередной сельскохозяйственной ярмарки		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам очередной сельскохозяйственной ярмарки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. 298-я в регионе с начала года, как заявил посетивший ее аким области Архимед Мухамбетов. Она проведена в преддверии новогодних праздников, что объясняет скорость, с которой горожане очистили мясные прилавки.
Читать новость

Народный контроль
Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам...




Отправлено: 09.12.17 - 14:44
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9217
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.12.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Отстойный чек. У нас в костанаи. За такие деньги официантки полуголые на стол картоху с мясом подают.

На наши зарплаты подают самих полуголых официанток :lol: Цитата:
Толеш:
сытой отрыжкой, ковыряясь в зубах и давать советы, оставшимся, когда же я буду так же сидеть как и вы?

Ой чуть было не ушёл за сытой отрыжкой. Жарится картошка!

Как же вы акима одного оставите?
Будет стоять одинокий на ярмарке посреди сугробов с яйцами, замерзнет совсем.
Профайл

Толеш
Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам...




Отправлено: 09.12.17 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ой чуть было не ушёл за сытой отрыжкой. Жарится картошка!

вот вишь как? уважаемы, ты можешь позволить себе жарить картошку ежедневно, я вот, ел ее два месяца назад, от отвычки, была изжога. Начался период "согыма" приходиться давится "Қазы" "Қарта" причем ежедневно дома, а в субботу, воскресение, в гостях, так как зовут в гости отведать свежины, рестораны и кафе забиты, а там как как водится, помнишь наверное? приходится кушать до отвала мясом и различными фруктами салатами, запивать ее немереным количеством горячительных напитков зарубежного производства, при этом поддерживать разговор и веселиться, плясать и снова стол, как я соскучился один на один, просто покушать жареной на подсолнечном масле картошки, с хлебушком, хрустя квашеной капусточкой под сто грамм.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 115
Пользователей: 1
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх