elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9466





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Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:15 Цитата: kbkz1980:



А чего так, может мы тут сами разберёмся. Тихо и мирно! Я мальчик взрослый уже, Марик и Витал тоже, а остальное как Драг позволит. Да и пол ночи лично у меня всего 19:17 время есть.



[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 19:17]