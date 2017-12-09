сайлау курманов Re: Сбежавший из колонии-поселения осужденный в Костанае... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2448

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:41 в рудном на горького живет уголовник с огромным опытом и шикарной биографией, зовут верита серега, только на моей памяти за ним убийство , воровство и много чего , но что самое удивительное я даже не помню время чтоб он нормально , так лет десять сидел в тюрьме , самое много полгода и снова на воле , просто чудо!