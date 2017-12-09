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§ NG.kz
Сбежавший из колонии-поселения осужденный в Костанае задержан
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейскими задержан 29-летний осужденный, отбывающий уголовное наказание в учреждении минимальной безопасности, передает 365 info.kz 8 декабря около 20.00 часов в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено местонахождение Руслана Юсубова, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.
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§ vbn
Re: Сбежавший из колонии-поселения осужденный в Костанае...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 09.12.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть свои плюсы , накормят , обуют спать положут .А так бы самому пришлось хлеб насущный сыскать .
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§ сайлау курманов
Re: Сбежавший из колонии-поселения осужденный в Костанае...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2448
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.12.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в рудном на горького живет уголовник с огромным опытом и шикарной биографией, зовут верита серега, только на моей памяти за ним убийство , воровство и много чего , но что самое удивительное я даже не помню время чтоб он нормально , так лет десять сидел в тюрьме , самое много полгода и снова на воле , просто чудо!
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§ Vital
Re: Сбежавший из колонии-поселения осужденный в Костанае...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5102
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще год или два , неважно. Я думал в рудном живет любопытный чел Марик. Только потом я понял. Что все местные движники происходят вокруг Сайлау. Секс,кровь, пьянство, происходит вот где.
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