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§ NG.kz
"Костанай су" готово взыскать долг с "Север-птицы" яйцами
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30719
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй год птицефабрика "Север-птица" не платит коммунальному предприятию "Костанай су" за холодную воду. Долгов накопилось более 8 млн тенге. В "Костанай су" утверждают, что пытались решить вопрос с птицефабрикой мирным путём и даже предлагали погашать долг яйцами.
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Народный контроль
Re: "Костанай су" готово взыскать долг с...




Отправлено: 09.12.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно где же голова у руководства фабрики? Раз не можете оплачивать Костанай СУ выкопайте скважины и пользуйтесь..

§ vbn
Re: "Костанай су" готово взыскать долг с...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 927
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 09.12.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картина вторая , яйца и медный таз .
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§ Серый волк
Re: "Костанай су" готово взыскать долг с...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9217
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.12.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не слабо так петухи с курами выпили!
Теперь не удивляйтесь, если пришедший на засор унитаза слесарь кукарекать будет! :lol:
Если у городской больницы долг за воду есть, они кстати переведя пару хирургов на двухсменную работу могут расплатиться, раз уж в Костанай СУ яйца хорошо берут. :lol:
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§ сайлау курманов
Re: "Костанай су" готово взыскать долг с...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2448
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.12.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обычно судебники бегут кассу арестовать , счета блокируют , а тут согласились на ржавый камаз , надо же
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знаток
Re: "Костанай су" готово взыскать долг с...




Отправлено: 09.12.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обычно арест есть лишение свободы, а для запрета на совершение действий есть понятие секвестр
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