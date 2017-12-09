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§ NG.kz
Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам очередной сельскохозяйственной ярмарки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30716
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. 298-я в регионе с начала года, как заявил посетивший ее аким области Архимед Мухамбетов. Она проведена в преддверии новогодних праздников, что объясняет скорость, с которой горожане очистили мясные прилавки.
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§ Серый волк
Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.12.17 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позавчера картошку взял по 10 рублей с какими-то копейками. Хорошую, крупную.
В супермаркете был вечером, на всю площадь в примерно 500 квадратных метров было три-четыре покупателя. Никто никому не мешал. Выбирал спокойно.

Яйца брал по 33 рубля на прошлой неделе. С1.

Мясо брал две недели назад на борщ. Чуть более 400 рублей вырезка. С костями нигде не было из двух мест, куда зашел. Фирменные магазины мясокомбинатов есть в каждом районе. Почти десяток. Ходить искать желания и времени не было.

Скучно.
Клоунов явно не хватает. Чтоб толпа, да на снегу, да яйца со снегом замерзшие и губернатор к ним в придачу.
Не, не понимают у нас как продавать нуно так, чтоб брали дороже, толкались и получали удовольствие! :lol:
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§ Vital
Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5099
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 10 руб я даже у бабушек не видел. Походу гниль в подвале брал. Незнаю. Может мы стобой в разных рф бываем
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§ Серый волк
Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.12.17 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
За 10 руб я даже у бабушек не видел. Походу гниль в подвале брал. Незнаю. Может мы стобой в разных рф бываем

В Магнит иногда заходить надо, а не по бабушкам шляться в онлайне и улицах.
Просто с работы шел в 20 часов. И магнит был не гипер, а обычный внутри квартала.
Вообще эту сеть недолюбливаю. Ценники часто умышленно подменяют и много дряни на полках.
Кассиры в этой сети склонны к обсчёту, и чем ближе к краснодырскому краю - тем больше. :lol:
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§ Vital
Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5099
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Окей. Я запомнил. 10 руб после 20 00 в магните в дубне. Между питером москвабадом :lol:
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Wiвеp.
Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам...




Отправлено: 09.12.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
я вообще по 6 руб\кг брал в " Пятёре " , в октябре , мешок сразу , до сих пор на балконе лежит . Но по 10 бывает и в " Магните " и в " Верном " , не постоянно , конечно , но бывают недели скидок , так яйцо С1 по 28 руб\дес , в " Магните " случайно купил , на следующий день уже не было . Как ни странно яйцо , недорого можно купить в " Красном и Белом " , эта Челябинская сеть уже и к нам проникла .

стопицот
Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам...




Отправлено: 09.12.17 - 14:13
Комментарий удален модератором.

§ Серый волк
Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9215
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 09.12.17 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Окей. Я запомнил. 10 руб после 20 00 в магните в дубне. Между питером москвабадом

Бабе Лиле не забудь напомнить! ;-) А то забудет! :lol: И у нас в сторону Питера паром платный если что.
Цитата:
Wiвеp.:
Как ни странно яйцо , недорого можно купить в " Красном и Белом " , эта Челябинская сеть уже и к нам проникла .

Кстати самое свежее по датам. Когда они успевают из Челябинска яйцы подкатить в московию? 34 или 35 не помню, сейчас там и челябинские С1 крупнее среднеполосных. :lol:

Чек нашел, для бывающих в неправильных РФ. ;-)

Картошка 10р30к
Бананы 42р20к
Мандарины 55р10к
Хурма 55р90к
Морковь 8р20к (большая грязная)
Конфеты в Магните -фуфло на работу взял валяются.
Кетчуп Heinz 43р90к
Пакет "Магнит" 4р50к очень большой (три ведра мусора влезает как в магазине, так и дома) :-)
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Гость
Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам очередной сельскохозяйственной ярмарки




Отправлено: 09.12.17 - 14:17
Комментарий проходит проверку.
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