Серый волк Re: Костанайцы продемонстрировали повышенный интерес к товарам... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9215

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:19 Позавчера картошку взял по 10 рублей с какими-то копейками. Хорошую, крупную.

В супермаркете был вечером, на всю площадь в примерно 500 квадратных метров было три-четыре покупателя. Никто никому не мешал. Выбирал спокойно.



Яйца брал по 33 рубля на прошлой неделе. С1.



Мясо брал две недели назад на борщ. Чуть более 400 рублей вырезка. С костями нигде не было из двух мест, куда зашел. Фирменные магазины мясокомбинатов есть в каждом районе. Почти десяток. Ходить искать желания и времени не было.



Скучно.

Клоунов явно не хватает. Чтоб толпа, да на снегу, да яйца со снегом замерзшие и губернатор к ним в придачу.

Не, не понимают у нас как продавать нуно так, чтоб брали дороже, толкались и получали удовольствие!