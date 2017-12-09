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Vital:
Окей. Я запомнил. 10 руб после 20 00 в магните в дубне. Между питером москвабадом
Бабе Лиле не забудь напомнить! А то забудет! И у нас в сторону Питера паром платный если что.
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Wiвеp.:
Как ни странно яйцо , недорого можно купить в " Красном и Белом " , эта Челябинская сеть уже и к нам проникла .
Кстати самое свежее по датам. Когда они успевают из Челябинска яйцы подкатить в московию? 34 или 35 не помню, сейчас там и челябинские С1 крупнее среднеполосных.
Чек нашел, для бывающих в неправильных РФ.
Картошка 10р30к
Бананы 42р20к
Мандарины 55р10к
Хурма 55р90к
Морковь 8р20к (большая грязная)
Конфеты в Магните -фуфло на работу взял валяются.
Кетчуп Heinz 43р90к
Пакет "Магнит" 4р50к очень большой (три ведра мусора влезает как в магазине, так и дома)