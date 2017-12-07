Vital Re: Кто стучится в дверь ко мне? #83





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5099

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:46 Цитата: elektron:



Ты точно давно не был на земле где родился.

Моя история личная : не газ и не свет . с водой я столкнулся. . пришли и сказали у вас счетчик старого образца он магнитит. ( может ты не в курсе у нас к счетчикам магнит прикладыаают он перестают матать.

Так вот , нестал особо ругатся, поменял, вернея не я а слесари.их . ) сново пришла и за пломбировала. А теперь комедия! Счетчик какогото матать стал не в плюс а минус задом наперет.. вроде смешно а нет. Я пришел сказал. Они выслушали, посмеялись и не кто не пришел поменять. ГОД прошел. Пришла контролер и удивилась. И тут же мне начала штраф выписывать. Я ей прямым текстом слушай ты вот реально притворяешся или дура без мозглая. . короче. Они все переовормили и щас все мазя. Без штрафа.