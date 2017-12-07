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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30716
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Видимо, что-то мешает, если ещё этого не сделали.

Кустанаизм в головах им мешает, вот что...

Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
всем тепло и хорошо было

Брать кредиты - это как мочиться в штаны на морозе: поначалу тепло и приятно, а потом настигают очень серьезные проблемы.
Совки брали кредиты.
Цитата:
elektron:
Но в некоторых странах ставятся счётчики на батареи и регуляторы на входе.

Ладно, на первой фотке у вас регулятор и есть.
А вот про счетчик на батарее, который типа на второй фотке, вы реально насмешили. ))))))))))
Это термометр.
Возможно с накоплением (аккумуляцией) показаний разности температур между теплоносителем (точнее - поверхностью батареи) и окружающим воздухом.
Я вам советую не поскупиться и прикрутить к этому термометру электронагреватель (для имитации очень маленькой разности температур) - теплокомпания еще и должна вам останется по итогу отопительного сезона )))))))))))))

§ elektron
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Брать кредиты - это как мочиться в штаны на морозе

При чём тут это? :-x
Цитата:
Бывалый:
А вот про счетчик на батарее, который типа на второй фотке, вы реально насмешили. ))))))))))Это термометр.

Вот тут вы сильно ошибаетесь 8-) Это счётчик расхода теплоотдачи батареи, и по его расходу (испарение этой жидкости) я и оплачиваю потребление тепла. Ничего смешного тут нет. Хотя сегодня уже и электронные ставятся. Так что можете смеятся дальше :-P
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§ elektron
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
точно такой же у меня на каждой батареи установлен (всего 6-ть штук)

[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 17:58]
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§ elektron
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я вам советую не поскупиться и прикрутить к этому термометру электронагреватель

В данном случае испарение будет происходить ещё быстрее и счёт выйдет не в пользу потребителя :-P

Хотя вопрос в другом :
Зачем мучать людей месячной проверкой, если есть годовой средний расход? А по годовому расчёту или доплати или получи, ВСЁ 8-)

[Исправлено: elektron, 09.12.2017 - 04:28]
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§ Макарыч
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 576
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 09.12.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хотя вопрос в другом :
Зачем мучать людей месячной проверкой, если есть годовой средний расход? А по годовому расчёту или доплати или получи, ВС
Приходишь через год, а там счетчик остановился и показания как в начале года, а он тебе говорит - я целый год вообще не пользовался, а счетчик только вчера остановился - верни деньги.
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§ elektron
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Приходишь через год, а там счетчик остановился и показания как в начале года, а он тебе говорит - я целый год вообще не пользовался, а счетчик только вчера остановился - верни деньги.

Ну так тогда камеры повсеместно ставить, не иначе! И контролёров ежедневно, а то и ежечасно посылать проверять нужно ;-) ;-) :lol:
Вообщем работы не початый край будет. И все работают счётчики проверяют :lol:

[Исправлено: elektron, 09.12.2017 - 07:26]
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§ elektron
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если серьёзно, то счётчики опломбированы, поверены и имеют гарантию. Точно не скажу но от 10-ти -до 20-ти лет работы. Просто так не останавливаются ;-) А при попытки манипуляций, что выяснимо, Штрафы такие, что лучше отсидеть 8-) (шучу конечно, но не дёшево)

[Исправлено: elektron, 09.12.2017 - 07:30]
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§ Vital
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5099
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ты точно давно не был на земле где родился.
Моя история личная : не газ и не свет . с водой я столкнулся. . пришли и сказали у вас счетчик старого образца он магнитит. ( может ты не в курсе у нас к счетчикам магнит прикладыаают он перестают матать.
Так вот , нестал особо ругатся, поменял, вернея не я а слесари.их . ) сново пришла и за пломбировала. А теперь комедия! Счетчик какогото матать стал не в плюс а минус задом наперет.. вроде смешно а нет. Я пришел сказал. Они выслушали, посмеялись и не кто не пришел поменять. ГОД прошел. Пришла контролер и удивилась. И тут же мне начала штраф выписывать. Я ей прямым текстом слушай ты вот реально притворяешся или дура без мозглая. . короче. Они все переовормили и щас все мазя. Без штрафа.
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§ elektron
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 511
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ты точно давно не был на земле где родился

Да это верно, но как "экономить" помню. ;-) И причём без магнитов :-P
Работа такая :lol:
Но ведь это не есть хорошо?
Так можно и чего другое приобрести, акромя гемороя 8-)
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стопицот
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 09.12.17 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ты точно давно не был на земле где родился.
Моя история личная : не газ и не свет . с водой я столкнулся.

че делать то? плакать? или подстолом валяцця? :-P :-P

Маркс
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 09.12.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Почему первый должен платить за второго?

А потому что он грязный и вонючий. Норма - она на то и норма, чтобы все ходили чистые, не были разносчиками всяких бацилл. И экономии от этих счетчиков никакой нет на самом деле. Посчитай затраты и неудобства, плохую санитарную обстановку. Кому нужна эта экономия. Давай тогда воздух будем экономить, тоже счетчики поставим.
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