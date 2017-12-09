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§ NG.kz
Марина ЕЛИНА: Маркетинг и Пустота
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.17 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошел месяц со старта продаж нового iPhone X в России, а коробки от гаджета всё ещё в цене. 4 000 рублей - это за “абсолютно новую, даже запечатанную, русифицированную пустую коробку от iPhone X”. 31 предложение - это только в Петербурге.
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§ vbn
Re: Марина ЕЛИНА: Маркетинг и Пустота
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 924
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 09.12.17 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туземцы и чайные ситечка . Деградация в действии.
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§ Добринцофф
Re: Марина ЕЛИНА: Маркетинг и Пустота
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5607
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.17 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чё правда ,что ли фоткаются с коробочками :-o
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§ Алиса
Re: Марина ЕЛИНА: Маркетинг и Пустота
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3852
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 09.12.17 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А чё правда ,что ли фоткаются с коробочками

Вот подобное для меня является деградацией жизненных ценностей и ориентиров. Понты - превалируют нежели мозги :-x
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§ Валентин
Re: Марина ЕЛИНА: Маркетинг и Пустота
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7149
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 09.12.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитав заметку, немедленно вспомнил другую цитату из Виктора Олеговича:

Цитата:
— Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. Этому подчинены все социальные манёвры. Больше того, только эти вопросы вызывают у людей стойкие эмоции.

— Вообще-то мне в жизни попадались и другие люди, — сказал я с легкой иронией.

Иегова кротко посмотрел на меня.

— Рама, — сказал он, — вот прямо сейчас ты пытаешься донести до меня мысль о том, что ты имеешь доступ к более престижному потреблению, чем я, а мой тип потребления, как сейчас говорят, сосёт и причмокивает. Только речь идёт о потреблении в сфере общения. Именно об этом движении человеческой души я и говорю. Ничего другого в людях ты не встретишь, как не ищи. Меняться будет только конкретный тип потребления, о котором пойдёт речь. Это может быть потребление вещей, впечатлений, культурных объектов, книг, концепций, состояний ума и так далее.

— Отвратительно, — сказал я искренне.


;-)

[Исправлено: Валентин, 09.12.2017 - 12:06]
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