Добринцофф Re: На Новый год казахстанцы сэкономят на подарках #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5607

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:12 Закон сохранения никто не отменял,чем больше потратит покупатель на новогодние праздники,тем меньше будет тратить после них.

Люди обманывают сами себя,зачем стоят в очереди и затариваться на неделю вперёд по завышенным ценам,если после праздников можно спокойно купить то-же самое да ещё и дешевле.

Цитата: Некоторые торговые сети, не дожидаясь декабря, уже в ноябре запустили новогодние акции.

Даешь Новогоднюю елку 1 июня,скоро к этому придём.