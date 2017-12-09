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§ NG.kz
На Новый год казахстанцы сэкономят на подарках
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30714
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Накануне рождественских и новогодних праздников казахстанцы "включили" режим экономии, считают эксперты. Снизился уровень накоплений, увеличились кредиты. Заметного увеличения трат на новогодний шопинг по сравнению с 2016 годом не ожидается.
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qwert
Re: На Новый год казахстанцы сэкономят на подарках




Отправлено: 09.12.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник пришел и ушел, а после праздника жить то же на что-то надо.

§ Добринцофф
Re: На Новый год казахстанцы сэкономят на подарках
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5607
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закон сохранения никто не отменял,чем больше потратит покупатель на новогодние праздники,тем меньше будет тратить после них.
Люди обманывают сами себя,зачем стоят в очереди и затариваться на неделю вперёд по завышенным ценам,если после праздников можно спокойно купить то-же самое да ещё и дешевле.
Цитата:
Некоторые торговые сети, не дожидаясь декабря, уже в ноябре запустили новогодние акции.

Даешь Новогоднюю елку 1 июня,скоро к этому придём.
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§ Vital
Re: На Новый год казахстанцы сэкономят на подарках
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5096
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ненавижу новый год. Как только стал взрослым и большим. У меня возникла проблема. Дело в том что после нового года у меня сразу днюха. Оказывается в детстве это праздник а позже это уже проблема.
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