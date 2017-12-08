112 Re: Водителя, сбившего насмерть 5-летнего ребенка в Рудном,... #7





(Пользователи) Сообщений: 7802

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:16 Жуть конечно, там кстати на эти метров 100 знак 20 поставили, автобусы там, таксисты, движняк на этом месте большой, и пешеходы снизу идут со стороны домов, подымаются когда по ступенькам перед дорогой, только тогда их видно, а так не видать..

Все сыграло наверно..

Там скорее нужно этот низ поднять, где они к дороге приближаются и так же не в состоянии некоторые быстро оценить скорость и расстояние водятела, который их только что увидит..