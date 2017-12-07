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≡ Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Программа развития трехъязычия, на которую казахстанские власти направили в 2016-2017 годах 11 млрд тенге и на которую в 2018-2020 годах планируют выделить еще 19,5 млрд тенге, оказалась неэффективной.
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учеб ник
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 08.12.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Ну так... для тех кто не знает своей истории

пролистнул наискось
как минимум половина - наглая ложь потому что отнюдь не первые.
а особенно повеселили вот это научное открытие и достижение
66. А.Н.Скрябин — композитор, впервые в мире использовал световые эффекты в симфонической поэме «Прометей»
дальше уже и читать не стал потому что не смог из-за разобравшего меня смеха.

§ Медный
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1439
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
учеб ник:
композитор, впервые в мире использовал световые эффекты в симфонической поэме «Прометей»
дальше уже и читать не стал потому что не смог из-за разобравшего меня смеха.

тогда подай того кто первым ;-) как только от смеха отойдёшь

Привет! Я - Скрябин
Профайл

учеб ник
Re: Ирина Смирнова: Программа трехъязычия не оправдает ожидания




Отправлено: 09.12.17 - 02:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
тогда подай того кто первым

а это изобретение и наука с точки зрения упоротого квасного патриота?
да уж
уровень однако
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