Цитата: Медный:

Ну так... для тех кто не знает своей истории

пролистнул наискось

как минимум половина - наглая ложь потому что отнюдь не первые.

а особенно повеселили вот это научное открытие и достижение

66. А.Н.Скрябин — композитор, впервые в мире использовал световые эффекты в симфонической поэме «Прометей»

дальше уже и читать не стал потому что не смог из-за разобравшего меня смеха.