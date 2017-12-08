NG.kz «Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30711

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:05 Работа ономастической комиссии обсуждалась сегодня, 8 декабря, на расширенном заседании акимата области. В 2017 году ею было отказано в переименовании 15 улиц и других объектов, сообщила руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА.

Читать новость



