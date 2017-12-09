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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

А чего так, может мы тут сами разберёмся. Тихо и мирно! Я мальчик взрослый уже, Марик и Витал тоже, а остальное как Драг позволит. Да и пол ночи лично у меня всего 19:17 :-P время есть.

[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 19:17]
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Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 09.12.17 - 00:33
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5095
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 09.12.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого. Прогресс. Лиля меня в вацапе востановила. Жизнь налаживается. Удивительно. Пойду напьюсь.
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Страница 632 из 632«1...630631632
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