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§ NG.kz
И все еще комильфо
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то оно называлось шоколадницей «Комильфо», у него было шикарное для любого общепита место на улице Байтурсынова, в прогулочной зоне около Центрального сквера. И оно было маленькой слабостью команды, которая делает ресторанные обозрения. Почему?
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Re: И все еще комильфо




Отправлено: 07.12.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
одно из моих любимейших заведений было именно Комильфо на Байтурсынова... своя атмосфера, кухня... после переезда на Тарана не смогла его продолжить любить, не атмосферно стало, по-столовски как-то, не уютно((((( жаль прям, очень

Комильфо
Re: И все еще комильфо




Отправлено: 08.12.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие гости!
Каждую пятницу мы приглашаем Вас испытать Новый уровень вкуса и аромата!
Мы предлагаем Вам "Ужин в Темноте"👥!
Для этого мы приготовили отдельный зал, где Вам будет максимально комфортно и интересно😉
Время с 19.00, бронь строго предварительная по телефону 8 7142 567585

ЗдрасьтеяНастя
Re: И все еще комильфо




Отправлено: 09.12.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне нравится там обедать, и встретят и проводят, ланчи там отменные, по-домашнему вкусные, тихо спокойно уютно, со вкусом.
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