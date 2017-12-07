Комильфо Re: И все еще комильфо #2







Отправлено: - 14:32 Дорогие гости!

Каждую пятницу мы приглашаем Вас испытать Новый уровень вкуса и аромата!

Мы предлагаем Вам "Ужин в Темноте"👥!

Для этого мы приготовили отдельный зал, где Вам будет максимально комфортно и интересно😉

Время с 19.00, бронь строго предварительная по телефону 8 7142 567585