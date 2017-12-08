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§ NG.kz
Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет рост
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30712
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на коммунальные услуги в этом году в РК показывают самый сильный рост за последние пять лет. В ноябре текущего года по отношению к декабрю предыдущего года стоимость жилищных услуг, а также тарифов на воду, электроэнергию, газ и отопление выросла сразу на 8,1 процента.
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§ kbkz1980
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3449
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю кого как ,меня устраивает .
За 2 месяца за отопление 10 тыщ
Всё остальное не существенные затраты
Но блин так до сих пор не пойму
ПКСК 2800,это за что я им плачу.
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§ drakon
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12813
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
это за что я им плачу.

Ну и цены! У вас... :lol:
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оооооо
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...




Отправлено: 08.12.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сижу в носках и кофте-весной поставили счетчики отопления на дом и вот результат.Холодина невозможная.

707
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...




Отправлено: 08.12.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
ПКСК 2800,это за что я им плачу.

На зарплату директору, бухгалтеру, кассиру, диспетчеру, инженеру, дворникам, сантехникам, электрику. С этих денег еще платят налоги, покупают материалы, обслуживают автопарк ПКСК. С июля этого года еще платят мед. страхование и оплата будет только расти.

§ 112
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так к единому знаменателю же цены в ТС нужно подогнать..
Подгоняли девальвацией и повышением цен на все..
А теперь то чего, коммуналка не заставит себя ждать..
Это к сожалению не огурцы, что на даче самому можно вырастить..
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§ сайлау курманов
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2445
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.12.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с чем связан рост цен ? ведь нефть и газ не покупают за валюту из заграницы ? некому обуздать аппетит жадному монополисту
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§ КГСПС
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 272
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.12.17 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
оооооо:
весной поставили счетчики отопления на дом и вот результат

Аналогично, в квартире свежо.
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Wiвеp.
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...




Отправлено: 08.12.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
У меня платёжка за ноябрь , 3183 руб за 44,7 кв.м. ещё свет около 1500 руб и интернет 399 руб . , за другую квартиру то же " двушку " ближе к МСК , около 5000 руб. без света выходит , причём круглогодично . ;-)

§ 112
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас кто то счетчик домовой крутанул, невыносимая жара началась..
Если что то постираешь, сохнет за час..
Наверно и платить больше..
Балкон опять отрытый всю неделю..
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§ kbkz1980
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3449
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.17 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:

Дороговато.
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Wiвеp.
Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет...




Отправлено: 08.12.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Дороговато.

Не знаю , в приведённой сумме все платежи суммированы ( мусор , капремонт , вода , техобслуживние дома и пр. ).
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