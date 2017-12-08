112 Re: Цены на коммунальные услуги в РК показали рекордный за 5 лет... #5





(Пользователи) Сообщений: 7802

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:13 Ну так к единому знаменателю же цены в ТС нужно подогнать..

Подгоняли девальвацией и повышением цен на все..

А теперь то чего, коммуналка не заставит себя ждать..

Это к сожалению не огурцы, что на даче самому можно вырастить..