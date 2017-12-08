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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
думаете, электрик ухлопает 112 в теме про педофила,

Ах вот оно что Михалыч..
Так все таки я прав и ты ведешься на науськивание?
Хорошо.
Больше в той теме тебе не отвечаю..
Хорошо, ты можешь быть уверен, что чью то прихоть ты выполнил..
Полегчает, как думаешь?
Мои заблаговременные поздравления, о том, что я победу отдаю тебе..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Электрон. Ну это как ты в гдр вроде с драгом и знакомы а не знакомы. Ну мы то с Мереке знакомы по телефону. Я думаю если я случайно застряну гденибудь в рудном я чет думаю что знаю где переночивать. Да Марик или я ошибаюсь?

Виталик или Витал, в любое время, только зареннее скажи примерно за неделю.
Чтобы я тебе забронировал жилье отдельно от меня..
Раньше помню все вместе были, но теперь у всех своя аура, своя личка, которую нарушать нельзя..
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я вообще то сейчас употребляю, поражаюсь еще как я спорю с Уважаемым, которого настопыривает известно кто..
Могу фото скинуть..
Но это нелицеприятно или как его там..
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5095
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дачу вскопает ,машину починит,бак в баньке заварит,ну и вообще может он там Аполлон массажик не исключён.
Значит так. Сначало масажик , потом бак в баньке заварю, машину поченю, потом опять масаж, ну если сил останется еще раз массаж ну потом пойду дачу вскопаю.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так все таки я прав и ты ведешься на науськивание?

можешь принимать всё как есть или как хочешь.... Лили тут не причём.
Просто тема педофилии как таковая мне не по нутру. И когда я ещё слышу или читаю, что то типа того понимающее, а иной раз чуть ли не оправдывающее. То извини, не могу не промолчать. Но мы всё же пришли к консенсусу? ;-)

[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 18:40]
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5095
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну нет значит нет. За неделю смысл Цитата:
112:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3449
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хорошо, ты можешь быть уверен, что чью то прихоть ты выполнил..

Мда,чел головою сапсем плох.
Мужика во мне узрел.

:lol:
Цитата:
112:
Больше в той теме тебе не отвечаю..

Ага,пот протри,ато упрел.
Стареешь,новичка форума уже не в силах одолеть.
Даже раздлагольствие скушное в той ветке у тебя
:lol:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
12:

Ну нет значит нет. За неделю смысл Цитата:
112

Не нет а да.
После пивка.
Тебе же не понравится ночевать со мной, вдруг я погоню..
Со своим скверным характером..
Но если для тебя это не проблема, тогда в любое время до меня...
Просто смотрю как немцы приезжают до своих, они хотят отдельно..
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Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.12.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ответка:
какие берески
15 шагов от моего подъезда , и берёза выше , пятиэтажной " хрущёвки " , только человек то я , довольно известный в городе , что жители подумают , когда буду с ней обниматься .
:-o :lol: :lol: :lol:

§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Но мы всё же пришли к консенсусу?

Цитата:
kbkz1980:
новичка форума уже не в силах одолеть.

Конечно..
Если ты с помощью дэвушки тут наводишь этот консенсус..
Так что с тобой говорить?
Может только с ней?
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5095
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

А че так . я за тебя с сизо пересрался . хотя он мне не разу до тебя плохого не говорил , так по старчески пару раз чет пытался а по большому счету нет. Ну незнаю. Мне так то пофиг . значит я ошибся
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§ 112
Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.12.17 - 00:00
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 7802
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 09.12.17 - 00:03
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если ты с помощью дэвушки тут наводишь этот консенсус..Так что с тобой говорить?Может только с ней?

О меня уже с Лили поженили, это круто! :lol:
Теряешь сноровку ;-)
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3449
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.12.17 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Электрик,советую вам в люлю спать пойти.
А то пациент под номером 112 сёдня хряпнул
Бузить будет пол ночи :lol:
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