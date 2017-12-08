NG.kz Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:25 В канун Дня Первого Президента РК в г.Лисаковске завершено строительство уличных сетей освещения от поворота автодороги Костанай – Житикара до стелы с названием «Лисаковск». На протяжении многих лет лисаковцы обращались к руководству города с просьбой осветить этот участок дороги. И в 2017 году этот вопрос удалось решить.

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