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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Видимо, что-то мешает, если ещё этого не сделали.

Кустанаизм в головах им мешает, вот что...

Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
всем тепло и хорошо было

Брать кредиты - это как мочиться в штаны на морозе: поначалу тепло и приятно, а потом настигают очень серьезные проблемы.
Совки брали кредиты.
Цитата:
elektron:
Но в некоторых странах ставятся счётчики на батареи и регуляторы на входе.

Ладно, на первой фотке у вас регулятор и есть.
А вот про счетчик на батарее, который типа на второй фотке, вы реально насмешили. ))))))))))
Это термометр.
Возможно с накоплением (аккумуляцией) показаний разности температур между теплоносителем (точнее - поверхностью батареи) и окружающим воздухом.
Я вам советую не поскупиться и прикрутить к этому термометру электронагреватель (для имитации очень маленькой разности температур) - теплокомпания еще и должна вам останется по итогу отопительного сезона )))))))))))))

* elektron
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Брать кредиты - это как мочиться в штаны на морозе

При чём тут это? :-x
Цитата:
Бывалый:
А вот про счетчик на батарее, который типа на второй фотке, вы реально насмешили. ))))))))))Это термометр.

Вот тут вы сильно ошибаетесь 8-) Это счётчик расхода теплоотдачи батареи, и по его расходу (испарение этой жидкости) я и оплачиваю потребление тепла. Ничего смешного тут нет. Хотя сегодня уже и электронные ставятся. Так что можете смеятся дальше :-P
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* elektron
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
точно такой же у меня на каждой батареи установлен (всего 6-ть штук)

[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 17:58]
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* elektron
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 506
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Я вам советую не поскупиться и прикрутить к этому термометру электронагреватель

В данном случае испарение будет происходить ещё быстрее и счёт выйдет не в пользу потребителя :-P при вусём при этом происходит естественное испарение в летнюю жару, но всё это компенсируется общедомовым расходом :lol:

[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 18:08]
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Гость
Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 23:30
Комментарий проходит проверку.

Гость
Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 23:33
Комментарий проходит проверку.
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