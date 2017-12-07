Цитата: elektron:

всем тепло и хорошо было

Брать кредиты - это как мочиться в штаны на морозе: поначалу тепло и приятно, а потом настигают очень серьезные проблемы.

Совки брали кредиты.

Цитата: elektron:

Но в некоторых странах ставятся счётчики на батареи и регуляторы на входе.

Ладно, на первой фотке у вас регулятор и есть.

А вот про счетчик на батарее, который типа на второй фотке, вы реально насмешили. ))))))))))

Это термометр.

Возможно с накоплением (аккумуляцией) показаний разности температур между теплоносителем (точнее - поверхностью батареи) и окружающим воздухом.

Я вам советую не поскупиться и прикрутить к этому термометру электронагреватель (для имитации очень маленькой разности температур) - теплокомпания еще и должна вам останется по итогу отопительного сезона )))))))))))))