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≡ «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого не принуждают к подписке на СМИ 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого не принуждают к подписке на СМИ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока антимонопольщики проводят расследование по поводу активного участия представителя власти в подписной кампании в Костанайском районе, читатель «НГ» сообщил о еще одном факте - в Денисовском районе.
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§ berdan
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
berdan


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 06.01.08
Отправлено: 07.12.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

На железке более расширенные рекомендации :-P
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§ Victor Yang
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9917
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
berdan:
На железке более расширенные рекомендации

Да уж. Даже такие письма - не железный аргумент. Тут только генеральная прокуратура может помочь.
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§ Алиса
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
berdan:
На железке

Зато почитайте обоснование необходимости подписки: все возрастающее значение периодической печати в информированности населения о событиях в мире, обществе и политике государства, а также для развития внутрикорпоративных коммуникаций среди работников АО "НК КТЖ"!!!
О как!!! Все электронные СМИ - это уже отстой. Именно бумажные сегодня выходят на первый план и за ними будущее)))) О важности для населения - я вообще промолчу. Круче советских лозунгов :lol: :lol: :lol:
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§ КГСПС
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 07.12.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
все возрастающее значение периодической печати в информированности населения

А как же цифровизация, за которой бдит лично президент?
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У нас
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 07.12.17 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас прямо в учительской висит приказ о том, что надо выписать газеты. И на совещаниях прямо ругают тех, кто не выписал и фамилии называют и директор ругает.

§ 43
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
43


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 20.08.11
Отправлено: 07.12.17 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И мне на работу приходили такие "письма счастья" и даже с акимата звонили и пытались что-то лепетать про поддержку политики президента и пр. нурлыкун. Письма сразу в урну, а дамочек из акимата за 5 минут ставил на место. Знал бы, что это со временем эти письма станут уликами - сохранил бы для антикоррупционщиков.
Профайл

§ Алиса
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 07.12.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
А как же цифровизация, за которой бдит лично президент?

И я задалась этим же вопросом :-o
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житель
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 08.12.17 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая цифровизация? Вы оцените заботу ждановсконо акима о ликвидации информационного голода))) ржал полчаса)) а вы в школе чего сидите? Если это прям приказ висит фоткайте м высылайте антикоррупционщмками! Можно и анонимно наверное...

Аноним
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 08.12.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я читаю новости в интернете

Аноним
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 08.12.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашей школе тоже заставляют. Школа-лицей 1 г.Костанае

Анон
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 08.12.17 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да везде эта принудиловка, куда не тыкни, все газеты эти, подписки, все заставляют. Хочешь что бы не уволили- купи газету.
Все об этом знают, но выставляется это так "АЙЯЙЯЙ КАКИЕ ПЛОХИЕ ЕДИНИЧНЫЙ СЛУЧАЙ""" алоооо это повсеместноооооо, и всем плевать зачем этот циииирк

nope
Re: «Этого вообще не должно быть!» - акимы заявляют, что никого...




Отправлено: 08.12.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всю эту необходимость в подписке, в тех же школах, директора оправдывают необходимостью поднятия РЕЙТИНГА акима, а обязательную подписку на газету "Учительская", отчетами, что сдаются зав рано. В случае отказа пугают немедленно выезжающей комиссией с района, которая найдет все промахи в вашей работе с последующем увольнением или штрафом. Они же со своей "рекомендательной подпиской" обязуют даже в тех случаях, если кто-то из вашей семьи уже выписывает данные газеты и работает в той же школе. "Ничего страшного, будете каждый читать свою личную газету" - комментирует наш директор. "Кто какую зарплату получает - тот столько газет и выпишет".
Даже если она носит рекомендательный характер, то почему с наших квитанций делают копии, чтобы отчитаться о количестве выписанных газет каждым работником? Чтобы проверить насколько полезны их рекомендации?
Главное, что никого не волнует как мы выживаем на нашу учительскую зарплату, кроме подписки вкладывая свои же средства в школу.
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