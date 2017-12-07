









Отправлено: - 22:38 Всю эту необходимость в подписке, в тех же школах, директора оправдывают необходимостью поднятия РЕЙТИНГА акима, а обязательную подписку на газету "Учительская", отчетами, что сдаются зав рано. В случае отказа пугают немедленно выезжающей комиссией с района, которая найдет все промахи в вашей работе с последующем увольнением или штрафом. Они же со своей "рекомендательной подпиской" обязуют даже в тех случаях, если кто-то из вашей семьи уже выписывает данные газеты и работает в той же школе. "Ничего страшного, будете каждый читать свою личную газету" - комментирует наш директор. "Кто какую зарплату получает - тот столько газет и выпишет".

Даже если она носит рекомендательный характер, то почему с наших квитанций делают копии, чтобы отчитаться о количестве выписанных газет каждым работником? Чтобы проверить насколько полезны их рекомендации?

Главное, что никого не волнует как мы выживаем на нашу учительскую зарплату, кроме подписки вкладывая свои же средства в школу.