Цитата: Бывалый:

Откуда дровишки?

А че не раз в месяц?

На автомобилях аккумы служат 5-7 лет при постоянном их жестком дрыгании токами стартера с последующей ускоренной зарядкой от генератора, а тут плавные заряд/разряд и вдруг за год сдохнут.



Например потому, что там скорее всего не автомобильные аккумуляторы, а LiIo или LiPo, которые



а) держат примерно 300-400 циклов заряд-разряд до снижения ёмкости на 20%, это если хорошие.

б) крайне плохо переносят низкие температуры.



Рассуждай дальше, архитектор :)