/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
«Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа ономастической комиссии обсуждалась сегодня, 8 декабря, на расширенном заседании акимата области. В 2017 году ею было отказано в переименовании 15 улиц и других объектов, сообщила руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА.
Читать новость

Хохол
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Поддерживаю..
Молодца контроль.

все лукавят.

001
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со временем все названия приведут в соответствие.......

§ bgb
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3771
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.12.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Пыс-Пыс. Садись ДВА!

еще во времена советской власти там все русские знали казахский язык.
а теперь попросите любого русского написать все это без ошибок на русском же языке. и будет то же самое - "садись два"... 8-)
Профайл

ваш поэт
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 18:16
Комментарий удален модератором.

Костанайец
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 18:33
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7798
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
хаты продашь, бабла хватит купить название?

Уважение не покупают..
За меня проголосуют и так, если будет поставлен вопрос..
Другое дело, что я не хочу..
Моя приемная семья уже поставила памятник на свои деньги Кобланды, и я рад этому..
Профайл

Народный контроль
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Давайте опять тогда переименуем Павших Борцов!!!! Или дадим этой улице имя Кунаева например.

Нет,лучше именем Кунаева переименовать улицу Маяковского! Перелопатила Википедию, ну ничего связывающего Маяковского не только с Костанаем но и вообще с Казахстаном нет!

§ Медный
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну я вижу как у нас слова-то с делом сходятся...

Цитата:
работой ономастической комиссии в части соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к обсуждению и процессу принятия решений. Он должен составлять не менее 75%, - сказала руководитель управления
Профайл

* elektron
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Перелопатила Википедию, ну ничего связывающего Маяковского не только с Костанаем но и вообще с Казахстаном нет!

Большую, просто громадную работу проделала ;-) Кстати пос. или район города? Киевский, тоже ведь ничего с Киевом не связывает :-P

[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 15:44]
Профайл

§ Медный
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ясно как день, что эти сборы проводятся чтобы сделать вид, что соблюдены все требования. но на деле вот такая вот демократия: позвали кого нужно ("активистов"), назначили время на когда удобно, проголосовали "3-мя человеками" и усё.
Профайл

§ Медный
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересует вот какой вопрос:на президентские выборы у нас народ так же ходит, или сразу становится по мановению волшебной палочки ответственным? и набираются 95+%
что то какие то сомнения закрались
Профайл

§ 112
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7798
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
позвали кого нужно ("активистов"), назначили время на когда удобно, проголосовали "3-мя человеками" и усё.

Где?
Приведи факты..
А если их нет, врать зачем?
Профайл

костя
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если в селе 1500 человек (приблизительно), то надо понимать 30% это дети, 60 % -это те кому по барабану они работают, оставшиеся 10 % те которым ведут активную общественную жизнь. Эти 10% и ходят на собрания и голосуют.
А против в большинстве те, кто когда-то уехал, бросил свое село и теперь из-за "бугра" учит местных в каком селе и на какой улице жить

Бывалый
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
ну я вижу как у нас слова-то с делом сходятся

Мало просто что-то видеть.
Надо еще понимать увиденное.
Цель - 75% в целом, по всем голосованиям.
Понятное дело что в каком-то голосовании будет 51%, а в каком-то 99%, но в целом среди всех голосований средний процент должен быть не менее 75.
Что непонятного-то?

* elektron
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
будет 51%, а в каком-то 99%

Только ещё учитывать нужно, что только при голосовании вообще как общего населения, более 51% при демократическом раскладе...
голосование считается как "засчитанным".
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 181
Пользователей: 1
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх