Цитата: Медный:

ну я вижу как у нас слова-то с делом сходятся

Мало просто что-то видеть.

Надо еще понимать увиденное.

Цель - 75% в целом, по всем голосованиям.

Понятное дело что в каком-то голосовании будет 51%, а в каком-то 99%, но в целом среди всех голосований средний процент должен быть не менее 75.

Что непонятного-то?