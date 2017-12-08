Цитата: 112:

Кто о себе то?Я говорю о проблеме да и только..А ты что на личку то перешел?

Как то ты двояко о проблеме то пишешь, ну да ладно.Цитата: 112:

А я задал тему, что никто не в состоянии ничего с этим поделать..Если что..

А вот тут я не совсем согласен. Твоими словами это звучало как оправдание педофилу. С чем я просто не могу и не имею права согласиться.