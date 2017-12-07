для выполнения аналогичного объема работ за 2 выходных дня против 5 рабочих, организация должна иметь в 2,5 раза больше специалистов и нести, соответственно, в 2,5 больше затрат по обеспечению данного персонала заработной платой.

для выполнения аналогичного объема работ за 2 выходных дня против 5 рабочих организация должна иметь в 2,5 раза больше затрат на обеспечивание персонала заработной платой