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≡ 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по подозрению в развращении 6-летней девочки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по подозрению в развращении 6-летней девочки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 декабря вечером в УВД Рудного позвонила 41-летняя женщина. Она сообщила о том, что ее 6-летней дочери домогался неизвестный мужчина.
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Директор Пляжа
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...




Отправлено: 08.12.17 - 20:48
Комментарий удален модератором.

* elektron
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кто о себе то?Я говорю о проблеме да и только..А ты что на личку то перешел?

Как то ты двояко о проблеме то пишешь, ну да ладно.Цитата:
112:
А я задал тему, что никто не в состоянии ничего с этим поделать..Если что..

А вот тут я не совсем согласен. Твоими словами это звучало как оправдание педофилу. С чем я просто не могу и не имею права согласиться.
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Директор Пляжа
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...




Отправлено: 08.12.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

он уже не в первый раз оправдывает и про свои склонности в этом рассказывает.

§ 112
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7798
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вот тут я не совсем согласен. Твоими словами это звучало как оправдание педофилу. С чем

Какое оправдание?
Давай по теме..
Я сказал что ничего с этим не поделать.
Имея ввиду что педо или кто то там будут, как ни крути.
Ты сказал что можно, но только после..
Извини меня, но как это поможет жертвам педофилов, если ты его убьешь или сожгешь, или призовешь его распять?
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* elektron
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Какое оправдание?
Цитата:
112:

Я сказал что ничего с этим не поделать
Цитата:
112:

Тут молодежь раскрепощенней на много, а именно девчонки, начиная от 12ти-13ти лет..
Раньше когда в 2000м сюда приехал на работу в казино, для меня это был реальный разврат..
Потом привык..
Цитата:
112:

Или "Особого мнения" посмотрел с Томом Крузом и как то сегодня можно с этим что то поделать?

Мареке у меня всёё
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§ 112
65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по подозрению в развращении 6-летней девочки
112


(Пользователи)
Сообщений: 7798
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 21:16
Комментарий проходит проверку.
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* elektron
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 501
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Извини меня, но как это поможет жертвам педофилов, если ты его убьешь или сожгешь, или призовешь его распять?

Да кстати никто про что то подобное и не говорил. Я про наказание только, разве что. Сажать или кастрировать если что ;-)
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§ 112
65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по подозрению в развращении 6-летней девочки
112


(Пользователи)
Сообщений: 7798
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 21:18
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по подозрению в развращении 6-летней девочки
112


(Пользователи)
Сообщений: 7798
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 21:19
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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