Цитата: 5555:

а нужно прибавлять стоимость замены акумов 1 раз в год

Откуда дровишки?

А че не раз в месяц?

На автомобилях аккумы служат 5-7 лет при постоянном их жестком дрыгании токами стартера с последующей ускоренной зарядкой от генератора, а тут плавные заряд/разряд и вдруг за год сдохнут. Сказочники...