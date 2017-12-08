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§ NG.kz
Биртанов раскритиковал подчинённых, оправдывавшихся за повышение смертности в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Елжан Биртанов провёл коллегию, на которой подвёл итоги деятельности в сфере здравоохранения. Выяснилось, что аутсайдерами по нескольким индикаторам, среди которых есть и общая смертность, материнская смертность, оказались три области: Атырауская, Костанайская, СКО.
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Народный контроль
Re: Биртанов раскритиковал подчинённых, оправдывавшихся за...




Отправлено: 08.12.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дальше в этих областях в свете последних событии будет хуже! Это ещё цветочки!

12
Re: Биртанов раскритиковал подчинённых, оправдывавшихся за...




Отправлено: 08.12.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой облздрав такой и ответ шалабала блин

Джаик
Re: Биртанов раскритиковал подчинённых, оправдывавшихся за...




Отправлено: 08.12.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это причина. Красавчик, главный врач области. Он где витает? Когда в последний раз в поликлинику или в больницу заходил?
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