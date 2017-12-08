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§ NG.kz
Освещение с применением альтернативных источников энергии в Лисаковске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун Дня Первого Президента РК в г.Лисаковске завершено строительство уличных сетей освещения от поворота автодороги Костанай – Житикара до стелы с названием «Лисаковск». На протяжении многих лет лисаковцы обращались к руководству города с просьбой осветить этот участок дороги. И в 2017 году этот вопрос удалось решить.
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Татьяна
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 08.12.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
исходя из цифр, окупаемость 40 лет... Они столько явно не простоят...

правп
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 08.12.17 - 12:33
Комментарий удален модератором.

§ лимон
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 591
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 08.12.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно какие там аккумуляторы стоят и на сколько их хватит?
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Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 08.12.17 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна:
исходя из цифр, окупаемость 40 лет..

Когда считаете окупаемость, не забывайте вычитать из затраченных денег сумму, котору потратили бы при устройстве там не-светодиодного освещения...
Щитаводы, блин... с тремя классами образования...

Местный
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 08.12.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да нифига они не светят, обычные столбы бы поставили в два раза реже и нормально было бы. Пресс служба акима лисаковска работает )))

Так что по делу от этих столбов с лампочками толку нет. Понты в чистом виде. Не думаю, что они проработают нормально даже полгода.

Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 08.12.17 - 15:15
Комментарий удален модератором.

Регион 10 юг
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 08.12.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что фотографии не открывается "пишет что файла нет"

5555
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 08.12.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Когда считаем окупаемость в данном случае ничего не нужно вычитать а нужно прибавлять стоимость замены акумов 1 раз в год

§ Медный
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1435
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 08.12.17 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Водители, приезжающие в г.Лисаковск, уже успели оценить удобство от освещенности этого участка дороги, который теперь виден издалека, что служит дополнительным фактором привлекательности г.Лисаковска для гостей и потенциальных инвесторов.

Увидел горит свет - вложи деньги! Я же правильно понял? :lol:
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Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 08.12.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
а нужно прибавлять стоимость замены акумов 1 раз в год

Откуда дровишки?
А че не раз в месяц?
На автомобилях аккумы служат 5-7 лет при постоянном их жестком дрыгании токами стартера с последующей ускоренной зарядкой от генератора, а тут плавные заряд/разряд и вдруг за год сдохнут. Сказочники...

Бывалый
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...




Отправлено: 08.12.17 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Увидел горит свет - вложи деньги! Я же правильно понял?

Ну в целом - да.
В объекты, которые выглядят как помойки, никто вкладывать не будет.

§ Валентин
Re: Освещение с применением альтернативных источников энергии в...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7146
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 08.12.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Откуда дровишки?
А че не раз в месяц?
На автомобилях аккумы служат 5-7 лет при постоянном их жестком дрыгании токами стартера с последующей ускоренной зарядкой от генератора, а тут плавные заряд/разряд и вдруг за год сдохнут.


Например потому, что там скорее всего не автомобильные аккумуляторы, а LiIo или LiPo, которые

а) держат примерно 300-400 циклов заряд-разряд до снижения ёмкости на 20%, это если хорошие.
б) крайне плохо переносят низкие температуры.

Рассуждай дальше, архитектор :)
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