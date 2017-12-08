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≡ 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по подозрению в развращении 6-летней девочки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по подозрению в развращении 6-летней девочки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 декабря вечером в УВД Рудного позвонила 41-летняя женщина. Она сообщила о том, что ее 6-летней дочери домогался неизвестный мужчина.
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Гость
65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по подозрению в развращении 6-летней девочки




Отправлено: 08.12.17 - 19:38
Комментарий проходит проверку.

* elektron
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты как то можешь в мозг к старику залезть?

Причём здесь это? В любом, абсолютно любом, случае это извращение, надругательство и просто издевательство над ребёнком и его (ребёнка) психикой. И оправдания подобному поступку быть не может. Цитата:
112:
Что ты можешь поделать

Для этого есть законы и они работают. От сажать до химической кастрации.Цитата:
112:
Как ты можешь заблаговременно с этим что то поделать?

Желательно лечиться и добровольно, Это не сексуальная ориентация, которая имеет до 20-ти ориентаций или что то типа того. Это извращённая форма насилия, причём над детьми. просто неприемлемо.

Цитата:
112:
Я и говорю, ничего не поделать с теми, к кому в мозг на генетическом уровне не залезли на стадии зародыша

Не смотри слишком много американского кина, или хотя бы не додумывай, что да ка бе бы.

Есть преступление, должно быть и наказание

[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 14:43]
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