Цитата: 112:

Ты как то можешь в мозг к старику залезть?

Причём здесь это? В любом, абсолютно любом, случае это извращение, надругательство и просто издевательство над ребёнком и его (ребёнка) психикой. И оправдания подобному поступку быть не может. Цитата: 112:

Что ты можешь поделать

Для этого есть законы и они работают. От сажать до химической кастрации.Цитата: 112:

Как ты можешь заблаговременно с этим что то поделать?

Желательно лечиться и добровольно, Это не сексуальная ориентация, которая имеет до 20-ти ориентаций или что то типа того. Это извращённая форма насилия, причём над детьми. просто неприемлемо.



Цитата: 112:

Я и говорю, ничего не поделать с теми, к кому в мозг на генетическом уровне не залезли на стадии зародыша

Не смотри слишком много американского кина, или хотя бы не додумывай, что да ка бе бы.



Есть преступление, должно быть и наказание



[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 14:43]