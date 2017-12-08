Цитата: drakon:

Сегодня опять ездил к своему другу - Чинару.

Которому уже - более 450 лет,а может уже-



и 500. Интересно,сколько он ещё будет -

стоять.Может и меня уже - не будет,а он

всё будет- радовать людей. Люди будут

его - фотать,выставлять в сети.Эххх...

Жаль, не могу выставить фото. А я прошёлся по городу и сердце кровью обливалось. Стоят обрубки красавцев деревьев, которым может и несколько сотен лет, а скорее под полсотни. И будем мы ходить по палящему солнцу и глотать пыль. Может быть кто то объяснит, что происходит?