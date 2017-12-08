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Куратор темы: drakon
Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.12.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
заплати..
Да его , вероятно , уже жизнь начала наказывать ,
:-o , что то рано . :-x

§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5090
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Wiвеp.:

Ты че так долго держишь в себе злость. Успакойся уже. Прогуляйся по лесу. У вас там красиво. Природа аыличит тебя. Обними березку. Радуйся жизни.
Профайл

Wiвеp.
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.12.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
долго держишь в себе злость
Объяснял , объяснял - опять ничего не понял , дело то в тебе , а я послужил соломинкой , сломавшей горб верблюду . Я то тут причём , в себе надо тебе порядок навести , больно много противоречий раздирают , по ним и результат .
;-) .

57
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.12.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сегодня опять ездил к своему другу - Чинару.
Которому уже - более 450 лет,а может уже-

и 500. Интересно,сколько он ещё будет -
стоять.Может и меня уже - не будет,а он
всё будет- радовать людей. Люди будут
его - фотать,выставлять в сети.Эххх...

Жаль, не могу выставить фото. А я прошёлся по городу и сердце кровью обливалось. Стоят обрубки красавцев деревьев, которым может и несколько сотен лет, а скорее под полсотни. И будем мы ходить по палящему солнцу и глотать пыль. Может быть кто то объяснит, что происходит? :-(

§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.17 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталик сёдня в трезвом ракурсе
Вчера цветы предлогал,а сёдня замял :lol:
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вчера цветы предлогал

Ну может обдумывает ;-) Что делать, или куда податься? :-)
Хотя если в гости приедет, сам лично в Голландию его свожу, что бы купить "от фирмы" там розы или тюльпаны :lol:
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* Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.12.17 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вчера цветы предлогал,а сёдня замял

вообще-то он еще предлагал альтернативу- пельмени ;-)
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Элис точно,)))))
И пельмени тоже захомячил
Просто чую ,когда трезвый он меня боится .
Думаю самой чёли напитьсяти нервы ему трепануть, тогда точняк отдаст все квартиры,цветы и пельмени тоже :lol:
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* Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3851
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 08.12.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
тогда точняк отдаст все

и себя в придачу ведь тоже отдаст - че делать то с ним будешь? ;-)
Профайл

Гость
Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 08.12.17 - 19:43
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Страница 630 из 630«1...628629630
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