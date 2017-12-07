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§ NG.kz
Кто стучится в дверь ко мне?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 09:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайцев сбивает с толку креативность коммунальщиков, которая ярко проявляется в последнее время. Одни предлагают пересылать показания счетчиков по WhatsApp, что становится проблемой для потребителей почтенного возраста. Другие требуют непременного присутствия дома в удобное им время, грозя лишением благ цивилизации. «НГ» выяснила, с чем связаны нововведения, а также кто кому и что должен во всех этих коммунальных хитросплетениях.
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§ Victor Yang
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9915
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.12.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А зачем ехать в обе конторы-то?
По телефону показания принимают...

Ехать, я имею ввиду, контролёру как наёмному работнику для отчёта о проделанной работе. Мы же о них сейчас речь ведём.
Цитата:
Бывалый:
тогда и за повторный поход к квартире, хозяев которой не было дома в первый раз, тоже надо платить почти полный тариф.

Не, результатом является фотография счётчика. Нет фотографии - нет и оплаты.
Профайл

Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А кто будет контролировать контролеров?

В режиме случайной выборки их всегда контролирует другая служба, перепроверяя показания.
Цитата:
Маркс:
легко можно было бы избежать при грамотном подходе?

При каком именно?
Как в совке раз в месяц топать ножками в одно из трех городских ЖЭУ Кустаная чтобы там отстоять километровую очередь для уплаты за комуслуги по нормативу, который кто-то потребил с лихвой, не закрывая в принципе дома кран с водой, кто-то совестливо экономил, а в итоге все вылетели в трубу из-за первых?
Нет уж спасибо, проходили уже эти ваши комуняцкие "грамотные подходы"...

Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ехать, я имею ввиду, контролёру как наёмному работнику для отчёта о проделанной работе.

Зачем ему ехать во вторую организацию?
Его организация (АстанаЭнергоСбыт) сама передает во вторую организацию (АстанаСуАрнасы) показания всех контролеров разом в электронном виде (контролеры ходят со служебными смартфонами и вбивают показания онлайн в базу).
Цитата:
Victor Yang:
Не, результатом является фотография счётчика. Нет фотографии - нет и оплаты.

Ну поход-то к квартире был.
Время и силы контролер потратил.
Если ему не платить по твоей логике, то он и не пойдет второй раз - а вдруг опять никого дома не будет... и в итоге показания сняты не будут... и все это приведет к ослаблению контроля за потребителями и росту их задолженности, что вообще прямо противоречит институту контролеров...

исполнитель
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Текст ответа, подготовленного РЦКУ-Костанай:
Цитата:
для выполнения аналогичного объема работ за 2 выходных дня против 5 рабочих, организация должна иметь в 2,5 раза больше специалистов и нести, соответственно, в 2,5 больше затрат по обеспечению данного персонала заработной платой.


Что напечатано в Нашей газете:
Цитата:
для выполнения аналогичного объема работ за 2 выходных дня против 5 рабочих организация должна иметь в 2,5 раза больше затрат на обеспечивание персонала заработной платой


Если ссылаетесь на чей-то ответ, научитесь его точно указывать. Это отличает профессиональные издания от бульварных

Коля Ныч
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 15:21
Комментарий удален модератором.

исполнитель
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Например, для выполнения аналогичного объема работ за 2 выходных дня против 5 рабочих организация должна иметь в 2,5 раза больше затрат на обеспечивание персонала заработной платой».
Может это подойдет "Если человек не может заставить себя сам, то его необходимо будут заставлять другие"

идея весьма интересная, осталось понять в чем она состоит

§ Victor Yang
Re: Кто стучится в дверь ко мне?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9915
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.12.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Зачем ему ехать во вторую организацию?
Его организация (АстанаЭнергоСбыт) сама передает

в Кустанае нет такой организации.
Профайл

Бывалый
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
в Кустанае нет такой организации.

И что?
Если организации в Кустанае называются по-другому, то это делает невозможным им между собой договориться о передаче показаний, зафиксированных контролерами что-ли?

Маркс
Re: Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В режиме случайной выборки их всегда контролирует другая служба, перепроверяя показания.

А кто мешает делать то же самое на первом этапе, проверяя потребителей?

Гость
Кто стучится в дверь ко мне?




Отправлено: 08.12.17 - 19:28
Комментарий проходит проверку.
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