Цитата: elektron:

Тут уж не ничего не поделаешь"

Хм..

Ты как то можешь в мозг к старику залезть?

Что ты можешь поделать с любым другим, кто в тайне захочет этого?

Да никто в мире не может..

Или "Особого мнения" посмотрел с Томом Крузом и как то сегодня можно с этим что то поделать?

Пока еще генетика не дошла до этого, а если дойдет, то кто рещать будет, какому новорожденному с плохими генами умереть еще не выходя с утробы?