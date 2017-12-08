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≡ «Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа ономастической комиссии обсуждалась сегодня, 8 декабря, на расширенном заседании акимата области. В 2017 году ею было отказано в переименовании 15 улиц и других объектов, сообщила руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА.
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Хохол
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Поддерживаю..
Молодца контроль.

все лукавят.

001
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со временем все названия приведут в соответствие.......

§ bgb
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3771
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 08.12.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Пыс-Пыс. Садись ДВА!

еще во времена советской власти там все русские знали казахский язык.
а теперь попросите любого русского написать все это без ошибок на русском же языке. и будет то же самое - "садись два"... 8-)
Профайл

ваш поэт
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 18:16
Комментарий удален модератором.

Костанайец
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 18:33
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7781
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
хаты продашь, бабла хватит купить название?

Уважение не покупают..
За меня проголосуют и так, если будет поставлен вопрос..
Другое дело, что я не хочу..
Моя приемная семья уже поставила памятник на свои деньги Кобланды, и я рад этому..
Профайл
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