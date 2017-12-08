112 Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о... #35





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:12 Цитата: yudjin:

хаты продашь, бабла хватит купить название?

Уважение не покупают..

За меня проголосуют и так, если будет поставлен вопрос..

Другое дело, что я не хочу..

Моя приемная семья уже поставила памятник на свои деньги Кобланды, и я рад этому..