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§ NG.kz
Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской области — дорожное строительство
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 8 декабря, депутаты Костанайского областного маслихата на сессии утвердили проект главного финансового документа региона. Бюджет области на 2018 год составит 206 млрд тенге.
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§ сайлау курманов
Re: Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2445
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.12.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
особенно в западное направление , в славный город Актобе!
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Гость
Один из безусловных приоритетов нового бюджета Костанайской области — дорожное строительство




Отправлено: 08.12.17 - 19:27
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