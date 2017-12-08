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≡ 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по подозрению в развращении 6-летней девочки		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по подозрению в развращении 6-летней девочки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30711
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7 декабря вечером в УВД Рудного позвонила 41-летняя женщина. Она сообщила о том, что ее 6-летней дочери домогался неизвестный мужчина.
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Галина
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...




Отправлено: 08.12.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как показывает практика , последние сводки мвд,, г Рудный прославился педофилами,начиная еще с Виктории Гани, что то страшновато становится !!

§ vbn
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 923
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 08.12.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Третья статья и все Рудный .Там , что действительно все так плохо ?
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ерик
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...




Отправлено: 08.12.17 - 16:24
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.12.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vbn:
Третья статья и все Рудный .Там , что действительно все так плохо ?

Да нет. всё как везде. Просто кому то наш город поперёк горла, хотят перевернуть всё с ног на голову.
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Бывалый
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...




Отправлено: 08.12.17 - 16:37
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...




Отправлено: 08.12.17 - 16:49
Комментарий удален модератором.

обхсс
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...




Отправлено: 08.12.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че марик пропал?

* 112
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7781
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут молодежь раскрепощенней на много, а именно девчонки, начиная от 12ти-13ти лет..
Раньше когда в 2000м сюда приехал на работу в казино, для меня это был реальный разврат..
Потом привык..
Сейчас уже не обращаешь внимания..
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* 112
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7781
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну эти и по старинке..
Но время уже другое..
Когда молодой, это видишь на каждом углу и этого много.
К старости нужно отходить от этого, уже время твое ушло..
Кто то начинает ломаться, из стариков, тут уш ничего не поделаешь, что в голове у них..
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* elektron
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик ты что несёшь. Старику 65-ть, ребёнку 6-ть. "Тут уж не ничего не поделаешь"? Извини но это явно педофилия. И оправдания быть не может.
Как и в другой ветке, аналогичный случай.
когда они сами между собой (15-18-ти летние), их личное дело. Но это не тот случай. Читая тебя страшно становится как то

[Исправлено: elektron, 08.12.2017 - 13:56]
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§ kbkz1980
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3445
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Читая тебя страшно становится как то

Пора бы знать,у 112 извращеный мыслительный процесс.
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* 112
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7781
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Тут уж не ничего не поделаешь"

Хм..
Ты как то можешь в мозг к старику залезть?
Что ты можешь поделать с любым другим, кто в тайне захочет этого?
Да никто в мире не может..
Или "Особого мнения" посмотрел с Томом Крузом и как то сегодня можно с этим что то поделать?
Пока еще генетика не дошла до этого, а если дойдет, то кто рещать будет, какому новорожденному с плохими генами умереть еще не выходя с утробы?
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* 112
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7781
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
когда они сами между собой (15-18-ти летние), их личное дело. Но это не тот случай. Читая тебя страшно становится

Ты не знаешь реальности..
Посмотри на некоторых, они когда то давно втюрились, будучи малолетками в такого же малолетку.
И не могут найти себе такого же..
Хоть женятся и выходят замуж..
Или еще хуже, остаются одинокими на всю жизнь..
Но в голове у них, найти такого же, попробовать хоть раз.
Они ломаются..
Как ты можешь заблаговременно с этим что то поделать?
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* 112
Re: 65-летнего жителя Костанайской области разыскивают по...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7781
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ведь страшнее у нас в обществе не те кто старается понять.
Страшнее те в обществе, которые говорят казнить, убить, и тд, уже после какого то случая, как говорится на воре и шапка горит..
Ну а предупредить, не смогли?
Что то сделать?
Я и говорю, ничего не поделать с теми, к кому в мозг на генетическом уровне не залезли на стадии зародыша..
Хоть лбом расшибись как говорится, а ничего нельзя пока с этим поделать..
А мне других читать страшно, кто в своем праведном гневе, старается выгородить себя, потому что сам такой..
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