Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9437





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5090

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:23 Цитата: Wiвеp.:



Ты че так долго держишь в себе злость. Успакойся уже. Прогуляйся по лесу. У вас там красиво. Природа аыличит тебя. Обними березку. Радуйся жизни.