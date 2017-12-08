707 Re: На Карбышева пробка #1







Отправлено: - 17:19 Заказал летом такой грузовик с краном, так водитель во время движения рулил ногами, в одной руке держал телефон, а в другой ручку и записывал заказы. Ехали минут 30 и телефон от уха он ни разу не оторвал.