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§ NG.kz
На Карбышева пробка
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария.Ауди80, Гольф3 и грузовик. Судя по тому, что увидел - без жертв. Но пробка образовалась изрядная.
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Re: На Карбышева пробка




Отправлено: 08.12.17 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заказал летом такой грузовик с краном, так водитель во время движения рулил ногами, в одной руке держал телефон, а в другой ручку и записывал заказы. Ехали минут 30 и телефон от уха он ни разу не оторвал.
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