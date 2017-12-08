NG.kz "Наша Газета" продолжает поиск помощников Деда Мороза



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30710

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:55 В редакцию "НГ" уже поступило более двадцати писем от детей, мечтающих о новогоднем чуде. Мы продолжаем публиковать эти послания в надежде на то, что их прочтут и заметят добровольные помощники деда Мороза.

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