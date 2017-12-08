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§ NG.kz
"Наша Газета" продолжает поиск помощников Деда Мороза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию "НГ" уже поступило более двадцати писем от детей, мечтающих о новогоднем чуде. Мы продолжаем публиковать эти послания в надежде на то, что их прочтут и заметят добровольные помощники деда Мороза.
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§ Vital
Re: "Наша Газета" продолжает поиск помощников Деда...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5090
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.17 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про компьютер. Могу подарить монитор самсунг. И клаву. Просто может есть у кого ненужный системник. Получится тогда полноценый комп для Артура. Не новый он но рабочий.
Профайл

Wiвеp.
Re: "Наша Газета" продолжает поиск помощников Деда...




Отправлено: 08.12.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Молодец !
:lol: Видишь , уже стараешься исправится . Удачи ! :lol: :lol: :lol:
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