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≡ Водителя, сбившего насмерть 5-летнего ребенка в Рудном, приговорили к 2,5 годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Водителя, сбившего насмерть 5-летнего ребенка в Рудном, приговорили к 2,5 годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, трагедия произошла 19 сентября текущего года около 8 часов утра. В тот день Иманбаев отвез ребенка в детский сад и поехал на работу. На улице Ленина, в районе автовокзала, на нерегулируемом пешеходном переходе Иманбаев не сбавил скорость и сбил 55-летнюю женщину, которая вела в детский сад внука. Мальчику за два дня до случившегося исполнилось 5 лет.
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таня
Re: Водителя, сбившего насмерть 5-летнего ребенка в Рудном,...




Отправлено: 08.12.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще не понимаю зачем сажать,ну раз так случилось,ребёнка уже не вернуть,он же не специально и трезвай был.и этому жизнь поломали.оставили бы на свободе,и пусть бы работал, расчитывался.а так и дети без отца теперь. кому легче стало?!

§ КГСПС
Re: Водителя, сбившего насмерть 5-летнего ребенка в Рудном,...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.12.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таня:

Хватило бы и условки. а у нас валят всех в одну кучу. Только мажорики вне конкурса.
Профайл

гость
Re: Водителя, сбившего насмерть 5-летнего ребенка в Рудном,...




Отправлено: 08.12.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемая, у вас наверное детей нет. С такой убийственной логикой и рожать вам категорически не рекомендуется. И не дай вам Бог попасть в такую ситуацию, когда вашу кроху убивает вот такой вот насквозь положительный ......... (Слово не писал, сами подберете, а то бы забанили)

100
Re: Водителя, сбившего насмерть 5-летнего ребенка в Рудном,...




Отправлено: 08.12.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таня:
вообще не понимаю зачем сажать,ну раз так случилось

Цитата:
КГСПС:
Хватило бы и условки


Вы это родителям погибшего мальчика скажите.
Дети хоть есть свои, писаки?

правп
Re: Водителя, сбившего насмерть 5-летнего ребенка в Рудном,...




Отправлено: 08.12.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверно еще и фонари освещения не горели
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