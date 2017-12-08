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≡ «Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа ономастической комиссии обсуждалась сегодня, 8 декабря, на расширенном заседании акимата области. В 2017 году ею было отказано в переименовании 15 улиц и других объектов, сообщила руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА.
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§ yudjin
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4940
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.12.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Людям надо разъяснять: переименования — не самоцель, нет установки, поменять как можно больше названий.

та вы шо... признали бы уже государственную политику декоммунизации и деколонизации, о которой дежурный историк на сходах глаголит... и не строили бы удивлённую мину при плохой игре.

Цитата:
112:
Хотел АльФараби в проспект Тулепова переименовать..
В Мереке Закановича на худой конец..

Если хаты продашь, бабла хватит купить название?
Профайл

§ drakon
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12812
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
сайт мракимата пока не отчитывается,

А я сразу - говорил,что в Тарановке,не так
всё однозначно - будет.Поэтому и нет на
сайте - ничего... 8-)
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§ Victor Yang
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9915
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.12.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто определяет степень известности личности? Да и известность - она разная бывает.
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§ yudjin
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4940
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.12.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гуглим далее... новость на сайте акимата джангельдинского района. Как говорится, орфография и пунктуация сохранены:
20 ноября 2017 года в село Карасу проводена собрания о переменований села Карасу на имя Ахмета Байтурсынова . Аким села Карасу С. Оразбаев Джангельдинского района открыв общее собарание выступил перед жителями села Карасу по вопросу повестки дня.Он кратко пояснил о претставлениях жители село о переименований данной на имя Ахмета Байтурсынова, имя которого в прямую связано с переобразованием Джангельдинского района и его огромни вклад должен сохранится а памятях житилей село Карасу. Выступившие пенсионеры села Карасу Жаксымбеков Абдисалык, Муканов Жанабай,Зейнелов Болат, Аманшина Калдыгул , учитель средней школы имени А.Байтурсынова Ахатова Бибиханша и предпринематель Махина Сара и все 95 присутствующих одобрили и подписали о переименований села Карасу на имя Ахмета Байтурсынова.

Пыс-Пыс. Садись ДВА!
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§ сайлау курманов
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2444
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.12.17 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас в аркалыке кинотеатр в миру - 50 лет октября , в народе - полтинник. так и переименовали в боранбаева , теперь - ?, сможете ли вы в акимате отказать чиновнику из администрации президента , если подобная просьба поступит о переименовании чего то в это у нас в областном центре???
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Марк Стаканыч
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А шило на мыло менять стоит, а Архимед Мухамбетов?
Была Степная, стала Кен дала.. Это что? лишь бы не москальское?

От как по мне так тут аналогия с больным зубом - что его шатать , тянуть туда сюда?
Больно и раздражает всех.а так раз и выдрал с корнем и нет проблем, поныло и затихло.
Так и онанимастам нашим надо- всех и сразу.
Меняем на эндемичные и созвучные реалиям названия.
Зубы только так надо лечить.

Бывалый
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
лишь бы не москальское?

А почему бы и нет?
Вот тебе же не нравятся чуждые твоему уху названия - вот так и кому-то другому тоже не нравятся чуждые его уху названия.
И ничего крамольного и зазорного в этом нет.

Хохол
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Или дадим этой улице имя Кунаева например. С моей точки зрения он заслуживает, что бы улицы городов называли в его честь.

чем хоть заслужил? Есть конкретные доказательства служения народу?

§ юля елиссева
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 995
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.12.17 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
А вы знаете кем был Шаяхметов?

Свёкр шефини Народного банка и батя чела который командает газопровдом центральназиатским.
Профайл

бывалый
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 15:57
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 271
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.12.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вот тебе же не нравятся чуждые твоему уху названия

Уши ушами, но надо и мозг включать, если он есть, конечно.
Профайл

Регион 10 юг
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наверно школу в Аркалыке №4 им. Ленина хотят переименовать.

5555
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с. Силантьевка (из вики) По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1550 человек
проголосовало 94 чел (6,1% от кол-ва жителей) при этом за 92 чел (5,9%) - удовлетворенность более 75% :lol:
с Б. Чурковка (из вики) По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1647 человек
проголосовало 80 чел (4,9% от населения) при этом "за" 54 чел (3,3% от населения)
еще большая удовлетворенность более 75% :lol:

Бывалый
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 16:40
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 16:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1550 человек
проголосовало 94 чел (6,1% от кол-ва жителей) при этом за 92 чел (5,9%) - удовлетворенность более 75%

Ну если 1456 человек не пришли, значит они промолчали.
Молчание - знак согласия.
Значит удовлетворенность 1548/1550*100=99,87%.
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