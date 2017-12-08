NG.kz Водителя, сбившего насмерть 5-летнего ребенка в Рудном, приговорили к 2,5 годам лишения свободы



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:53 Напомним, трагедия произошла 19 сентября текущего года около 8 часов утра. В тот день Иманбаев отвез ребенка в детский сад и поехал на работу. На улице Ленина, в районе автовокзала, на нерегулируемом пешеходном переходе Иманбаев не сбавил скорость и сбил 55-летнюю женщину, которая вела в детский сад внука. Мальчику за два дня до случившегося исполнилось 5 лет.

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