Цитата: 1504:

Потому, что изменив нехитрым способом ключик, можно открыть много дверей.... Претензии потом кому будут предъявлять, обворованные люди???

да не берите вы эти замки Российского производства, у меня то же была такая проблема, поменял замок на китайский и все нормально.