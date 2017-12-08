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§ NG.kz
Внимание: аварийное вскрытие замков
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30710
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет всем. Похоже, появился новый способ "развода" добропорядочных граждан. Скажу сразу: вполне возможно, что выстроенная мной логическая цепочка, может быть не верной. Но, рассказать, думаю - надо, а что с этим делать - личное дело каждого.
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§ сайлау курманов
Re: Внимание: аварийное вскрытие замков
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2444
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 08.12.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему вы не хотите открыть тайну ?Код:
сожалению, секрет рассказать я не могу,
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§ olegggon
Re: Внимание: аварийное вскрытие замков
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 837
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 08.12.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один раз вызывал службу по вскрытию замков. Впечатления нормальные, у них диспетчер принимает звонки. Мастер приезжает на автомобиле с ящиком инструмента, открыл замок хорошо, не повредив ничего. Единственное цена недешевая от 6500.
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Alex
Re: Внимание: аварийное вскрытие замков




Отправлено: 08.12.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее всего логическая цепочка верна. Ровно год назад со мной произошел случай прям один в один.

1504
Re: Внимание: аварийное вскрытие замков




Отправлено: 08.12.17 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
почему вы не хотите открыть тайну ?

Потому, что изменив нехитрым способом ключик, можно открыть много дверей.... Претензии потом кому будут предъявлять, обворованные люди???

Шыло
Re: Внимание: аварийное вскрытие замков




Отправлено: 08.12.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1504:
Потому, что изменив нехитрым способом ключик, можно открыть много дверей.... Претензии потом кому будут предъявлять, обворованные люди???

да не берите вы эти замки Российского производства, у меня то же была такая проблема, поменял замок на китайский и все нормально.

Алекс
Re: Внимание: аварийное вскрытие замков




Отправлено: 08.12.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шыло на мыло поменяли? :-) :-) :-)

§ 112
Re: Внимание: аварийное вскрытие замков
112


(Пользователи)
Сообщений: 7770
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да никто не состоял кроме профессионалов..
Замок открыть раз плюнуть или выбить с боков "бабочку" вместе с щеколдой.
Дверь в течении минуты сносится, подковыривается и все.
Посмотрите на крепления сами у себя кстати и стены какие..
Профайл

5555
Re: Внимание: аварийное вскрытие замков




Отправлено: 08.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Дверь в течении минуты сносится, подковыривается и все.
Посмотрите на крепления сами у себя кстати и стены какие..

Эт смотря кто ставил. Профессиональная стальная дверь из 2мм стали со штырями со стороны петель и правильным накладным замком, проше открыть изнутри чем мучится разбирая пол косяка
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