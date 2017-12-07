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§ NG.kz
"Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.12.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В редакцию «НГ» поступают письма, адресованные Деду Морозу. Их традиционно присылают в редакцию "НГ" дети. Они
просят новогоднего волшебника исполнить их самые заветные желания.
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Народный контроль
Re: "Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза




Отправлено: 07.12.17 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По каким критериям отбираются помощники Деда Мороза?

* yudjin
Re: "Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4940
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 07.12.17 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
По каким критериям отбираются помощники Деда Мороза?

вчкбаева, ты не сойдёшь... людей любить надо... а ты уже ненавидишь, что такие-сякие портят картину хабарного нурлыкуна. ;-)
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Деде Мороз
Re: "Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза




Отправлено: 07.12.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
По каким критериям отбираются помощники Деда Мороза


Маленький, толстый и лысый, плюющий в потолок ;-) Ты точно не подойдёшь

1
Re: "Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза




Отправлено: 08.12.17 - 00:15
Комментарий удален модератором.

* Victor Yang
Re: "Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9913
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.12.17 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
По каким критериям отбираются помощники Деда Мороза?

Вот жеж какое относительное ощущение времени! Кажется, что ты тут уже несколько лет изливаешься националистической желчью, а ты даже не знаешь кто такой помощник деда Мороза в НГ? Хочешь помочь с подарком какому-нибудь написавшему письмо - принеси деньги на подарок или на его часть, или сам подарок в редакцию - это и будет твоя помощь. При желании и договорённости с редакцией можно пойти на вручение подарков.
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* Ольга Колоколова
Re: "Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2223
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 08.12.17 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно объяснил Victor Yang. Именно так это и бывает)

Азизе уже нашелся помощник.Мы рады
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Дед Мороз
Re: "Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза




Отправлено: 08.12.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какие ещё способы перевода возможны? Может есть Pay Pal? Или банковский счёт?

Народный контроль
Re: "Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза




Отправлено: 08.12.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Хочешь помочь с подарком какому-нибудь написавшему письмо - принеси деньги на подарок или на его часть, или сам подарок в редакцию - это и будет твоя помощь.

Я это сделаю тихо и молча, что бы никто и не знал! Не буду пиариьтся чтобы меня заметили.Но отвечая на ВАШ вопрос скажу мягко что я не сторонник того, чтобы молча позволять вам свою родину полоскать, и насмехаться над историей Казахстана.

* Victor Yang
Re: "Наша Газета" начала поиск помощников Деда Мороза
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9913
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.12.17 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Но отвечая на ВАШ вопрос

Я никаких вопросов не задавал.
Цитата:
Народный контроль:
Я это сделаю тихо и молча, что бы никто и не знал!

Так делают многие - почти никто не представляется.
Цитата:
Народный контроль:
чтобы молча позволять вам свою родину полоскать, и насмехаться над историей Казахстана.

Где? Когда? Что? К чему это вообще написано? Причем тут люди, пишущие деду Морозу письмо?
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