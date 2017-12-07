Народный контроль:

Но отвечая на ВАШ вопрос

Народный контроль:

Я это сделаю тихо и молча, что бы никто и не знал!

Народный контроль:

чтобы молча позволять вам свою родину полоскать, и насмехаться над историей Казахстана.