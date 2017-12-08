/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
«Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа ономастической комиссии обсуждалась сегодня, 8 декабря, на расширенном заседании акимата области. В 2017 году ею было отказано в переименовании 15 улиц и других объектов, сообщила руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА.
Читать новость

* yudjin
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4940
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.12.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Людям надо разъяснять: переименования — не самоцель, нет установки, поменять как можно больше названий.

та вы шо... признали бы уже государственную политику декоммунизации и деколонизации, о которой дежурный историк на сходах глаголит... и не строили бы удивлённую мину при плохой игре.

Цитата:
112:
Хотел АльФараби в проспект Тулепова переименовать..
В Мереке Закановича на худой конец..

Если хаты продашь, бабла хватит купить название?
Профайл

* drakon
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12812
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
сайт мракимата пока не отчитывается,

А я сразу - говорил,что в Тарановке,не так
всё однозначно - будет.Поэтому и нет на
сайте - ничего... 8-)
Профайл

* Victor Yang
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9913
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 08.12.17 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто определяет степень известности личности? Да и известность - она разная бывает.
Профайл

* yudjin
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4940
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.12.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гуглим далее... новость на сайте акимата джангельдинского района. Как говорится, орфография и пунктуация сохранены:
20 ноября 2017 года в село Карасу проводена собрания о переменований села Карасу на имя Ахмета Байтурсынова . Аким села Карасу С. Оразбаев Джангельдинского района открыв общее собарание выступил перед жителями села Карасу по вопросу повестки дня.Он кратко пояснил о претставлениях жители село о переименований данной на имя Ахмета Байтурсынова, имя которого в прямую связано с переобразованием Джангельдинского района и его огромни вклад должен сохранится а памятях житилей село Карасу. Выступившие пенсионеры села Карасу Жаксымбеков Абдисалык, Муканов Жанабай,Зейнелов Болат, Аманшина Калдыгул , учитель средней школы имени А.Байтурсынова Ахатова Бибиханша и предпринематель Махина Сара и все 95 присутствующих одобрили и подписали о переименований села Карасу на имя Ахмета Байтурсынова.

Пыс-Пыс. Садись ДВА!
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: yudjin, drakon, Victor Yang, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 199
Пользователей: 5
Всего: 204

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх