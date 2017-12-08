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≡ «Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках» - аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30706
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работа ономастической комиссии обсуждалась сегодня, 8 декабря, на расширенном заседании акимата области. В 2017 году ею было отказано в переименовании 15 улиц и других объектов, сообщила руководитель управления по развитию языков Гульжан МЕНДЕКИНОВА.
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антиюджин
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
где борцуны с переименованиями? ау! юджин! :-P :-P

Васьвась
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 14:05
Комментарий удален модератором.

Я
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте опять тогда переименуем Павших Борцов!!!! Или дадим этой улице имя Кунаева например. С моей точки зрения он заслуживает, что бы улицы городов называли в его честь.

* drakon
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12812
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.17 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тарановцы и Тобольчане!
Чем у Вас, закончилось - перенаименование?... :oops:
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Народный контроль
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким области обратил внимание своего заместителя Марата Жундубаева на то, что ономастическую работу надо проводить более четко
Молодец аким наш! Так держать!

* drakon
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12812
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Молодец аким наш! Так держать!

Вот и без очереди - отмодерировали... :lol:
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§ 112
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7769
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Молодец аким наш! Так держать!

Поддерживаю..
Молодца контроль..
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* yudjin
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4940
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.12.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Не надо заявлять переименования, если речь идет о малоизвестных личностях, просто чьих-то родственниках»

А шило на мыло менять стоит, а Архимед Мухамбетов?
Была Степная, стала Кен дала.. Это что? лишь бы не москальское?
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андрей
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 14:29
Комментарий удален модератором.

§ юля елиссева
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 994
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 08.12.17 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот кто такой Касымканов? Чей родственник? Никто знать не знает такого.
Чей родственник Шаяхметов все знаем...
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§ 112
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 7769
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 08.12.17 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премного жаль..
Хотел АльФараби в проспект Тулепова переименовать..
В Мереке Закановича на худой конец..
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* yudjin
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4940
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.12.17 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тарановцы и Тобольчане!
Чем у Вас, закончилось - перенаименование?

сайт мракимата пока не отчитывается,
а в другом районе уже есть:


Продолжаем гуглить...
Объявление о переименовании села Щербаково
Государственное учреждение «Аппарат акима Щербаковского сельского округа Алтынсаринского района» информирует население села Щербаково, о том, что 03 января 2018 года в 11.00 часов в здании акимата состоится сход жителей по вопросу переименования села Щербаково.

Государственное учреждение «Аппарат акима Приозернго сельского округа Алтынсаринского района» информирует население села Приозерное, о том, что 03 января 2018 года в 11.00 часов в сельском клубе состоится сход жителей по вопросу переименования улиц села Приозерное.


Цитата:
Народный контроль:
Молодец аким наш! Так держать!

сонька вчкбаева, шо ты стонешь как будто он схватил за дряблые старушичьи ляшки...смотри не кончи от ономастического оргазму.

[Исправлено: yudjin, 08.12.2017 - 14:40]
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321
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...




Отправлено: 08.12.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:

причем тут Павших борцов? А вы знаете кем был Шаяхметов?

* yudjin
Re: «Не надо заявлять переименования, если речь идет о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4940
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 08.12.17 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Далее... были пионеры, стали - мурагеры!

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